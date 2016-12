The Last of US: Part Two – Fans streiten über Inhalt des zweiten Teils

Sony hat auf der PlayStation Experience erstmals Bilder zu The Last of Us Part Two vorgestellt. Gezeigt wurde eine ältere Ellie, die blutverschmiert auf einem Bett saß und Gitarre spielte.

Es dauerte eine ganze Weile, bis ein männlicher Charakter hinzukam, der offensichtlich Joel war. Naughty Dog ist derzeit erst am Anfang der Entwicklung, weshalb es bisher noch keinen Termin für den zweiten Teil von The Last of Us gibt.

Was aber hat die nunmehr 19-jährige Ellie so in Rage und Wut versetzt, dass sie so viele Menschen umbringt? Diese Frage stellen sich derzeit auch viele Fans und kamen mit einer ganz eigenen aber recht plausiblen Antwort um die Ecke.

Im Video selbst wird Joel nicht einmal wirklich von vorne gezeigt. Sein Gesicht bleibt verborgen. Auch die Tatsache, dass er scheinbar nach dem Gemetzel auftaucht führte Fans zu der Theorie, dass Joel eventuell bereits tot ist. Die Rachsucht in Ellies Augen deutet darauf hin, dass sie ihn verloren hat und ihn als eine Art Geist die ganze Zeit vor dem inneren Auge sieht und mit ihm interagiert und spricht. Dafür spricht, dass Ellie dieses Mal die Heldin des Spiels sein wird und Joel in die Rolle des Sidekicks gerückt ist.

The Last of Us-Fans sind zerrissen, denn viele wollen einfach nicht, dass Joel ein solches Schicksal verdient hat, denn es ist eine Einheit die beide bilden. Eine Vater-Tochter-Beziehung zur schwersten Stunde der Menschheit. Was sind eure Ideen und Gedanken zu The Last of Us Part Two?