The Long Dark Wintermute – Der August wird eisig

Lange hat sich The Long Dark in der Beta befunden und lange konnten Spieler auf dem PC und der Xbox One bereits in der Kälte einer globalen Katastrophe versuchen zu überleben. Viel hat sich seitdem geändert, doch nun ist es Zeit den nächsten frostigen Schritt zu machen.

Mit The Long Dark Wintermute wird die erste Season des Story-Modus in The Long Dark angekündigt. In einem ersten Trailer werfen wir einen Blick auf den Helden des Spiels und was uns unter anderem erwarten wird. So viel vorweg: es wird eine eiskalte Suche.

Wintermute ist aber nur der Auftakt, denn die Story wird in verschiedenen Seasons erscheinen. Die Stille Apokalypse dürft ihr in Storyform ab dem 01. August 2017 auf PC, Xbox One und PS4 versuchen zu überleben.