The Outer Worlds – Das ist der Launch Trailer steht bereit

Pressemeldung – Private Division und Obsidian Entertainment haben am heutigen Tag den offiziellen Launch-Trailer für The Outer Worlds veröffentlicht, der weitere Einblicke ins Spiel gewährt, bevor Halcyon am 25. Oktober mit der Veröffentlichung des Spiels der Welt seine Tore öffnet. Schnappen Sie sich Ihren Schrumpfstrahl und legen Sie los: Das Universum steht kurz davor, durchzudrehen.

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 auf Xbox One, PlayStation 4 und PC (im Microsoft Windows Store und dem Epic Games Store). Der Vorabdownload ist jetzt für digital vorbestellte Exemplare möglich.

The Outer Worldserscheint außerdem auf der Nintendo Switch. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben.