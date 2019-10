The Outer Worlds – Die PS4 Pro bekommt skaliertes 4K

Erst gestern Abend haben die Kollegen von WindowsCentral für eine kleine Sensationsnachricht gesorgt. Sie haben von der PR-Firma hinter The Outer Worlds erfahren, dass nur die Xbox One X-Version mit 4K-Texturen auftrumpfen wird.

Wie ihr schon an der Überschrift erkennen konntet entspricht dies nicht ganz der Wahrheit. Der Publisher hat sich nun selbst direkt an die Fans von The Outer Worlds gewendet, via Twitter, und verraten was tatsächlich passieren wird.

Ja, The Outer Worlds wird auf der Xbox One X in 4K erstrahlen aber eben auch auf der PS4 Pro. Letztere Version wird allerdings von 1440p auf 4K hochskaliert, somit ist es kein natives 4K.

The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019.

The @OuterWorlds is enhanced for both Xbox One X and PS4 Pro. It includes 4K textures and resolution on Xbox One X and PC, and upsamples to 4K from 1440p on PS4 Pro. It looks great across all platforms and we’re excited for players to experience The Outer Worlds on October 25th.

— Private Division (@PrivateDivision) October 16, 2019