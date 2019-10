The Outer Worlds – Ein neuer Trailer erklärt das Spiel

Pressemeldung – Private Division und Obsidian Entertainment freuen sich, bekannt zu geben, dass The Outer Worlds jetzt auf allen Xbox One-Versionen, darunter die Xbox One X, auf dem PlayStation4- und dem PlayStation4 Pro-System sowie auf Windows-PC erhältlich ist. Eine Veröffentlichung für Nintendo Switch ist für 2020 geplant!

The Outer Worlds gewann auf der E3 2019 den Preis für Best Original Game und befindet sich auf der Shortlist der Golden Joystick Awards 2019 als „Ultimate Game of the Year“. Das Singleplayer-RPG wurde von den ursprünglichen Entwicklern von Fallout, Co-Game Director Tim Cain und Leonard Boyarsky, in Zusammenarbeit mit dem renommierten Obsidian-Team entwickelt. Von Obsidian stammen unter anderem Titel wie Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: Der Stab der Wahrheit sowie das Pillars of Eternity-Franchise.

In The Outer Worlds erwacht der Spieler aus dem Kälteschlaf, nachdem er siebzig Jahre lang im verschollenen Kolonistenschiff Hope durch den Weltraum getrieben ist. Hier, am Rande der Galaxis, kontrollieren Konzerne sämtliche Aspekte des Lebens auf Halcyon. Doch sie verbergen ein dunkles Geheimnis, das die gesamte Kolonie zerstören könnte. Bei der Erkundung verschiedener Orte dieser lebendigen Spielwelt trifft der Spieler auf mehrere Fraktionen und eine Reihe vielschichtiger Charaktere, die ihn mitunter auch auf seinen Missionen unterstützen. Aber nichts überstürzen! Die Wahl sollte mit Bedacht getroffen werden, denn Taten und Entscheidungen haben Einfluss auf die Geschichte. Aber nicht nur das – auch der Charakterfortschritt, die Geschichten der Begleiter sowie die Geschehnisse gegen Ende des Spiels bleiben von den Aktionen des Spielers nicht unberührt.

The Outer Worlds ist zum Preis von EUR 59.99 als Boxversion und digitaler Download für Xbox One und das PlayStation4-System sowie als digitaler Download für Windows-PC über den Epic Games Store und den Microsoft Store erhältlich. The Outer Worlds ist auch über den Xbox Game Pass für Konsole und PC erhältlich. Eine Veröffentlichung von The Outer Worlds für Nintendo Switch ist für 2020 geplant. The Outer Worlds wurde von der USK mit „Ab 16 Jahren“ eingestuft.

