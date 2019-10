The Outer Worlds – Kein 4K für die PS4 Pro?

Nur noch Tage trennen uns von The Outer Worlds, das Spiel, das Fallout 76 immer sein wollte. Bisher schien es so, als würde The Outer Worlds kein Xbox One X-Upgrade erhalten, doch das scheint nun eine überholte Information zu sein.

Die Kollegen von Windows Central wollen von Publisher Private Division erfahren haben, dass The Outer Worlds 4K auf der Xbox One X bieten wird aber eben nur auf der Xbox One X.

PlayStation-Anhänger, vor allem jene mit einer PS4 Pro werden kein 4K erleben dürfen, wenn diese Informationen stimmen. The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 für Konsolen und PC.