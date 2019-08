The Outer Worlds – 30 Minuten neues Gameplay

Mit The Outer Worlds möchte Obsidian Entertainment, die jetzt unter den Xbox Game Studios operieren, alle Konsolen erobern und zeitgleich das neue Fallout sein.

Unmöglich ist diese Aktion nicht, da Obsidian die Entwickler hinter Fallout New Vegas waren. In The Outer Worlds möchte das Studio jetzt noch mehr als eine Schippe drauflegen. So könnt ihr beispielsweise wirklich ausnahmslos jeden NPC töten, wenn ihr es wirklich wollt.

The Outer Worlds wird am 25. Oktober 2019 erscheinen. Die Zeit bis dahin sollen jetzt knapp 30 Minuten neues Gameplay verkürzen.