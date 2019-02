The Outer Worlds – Neue Informationen zum RPG sind online

Obsidian Entertainment ist aktuell voll und ganz mit der Entwicklung von The Outer Worlds beschäftigt, ihrem neuen RPG im Shooter-Gewandt.

Für viele Gamer dürfte Obsidian Entertainment das beste Fallout-Spiel seit langer Zeit entwickelt haben, namentlich Fallout: New Vegas. Auch in The Outer Worlds spürt man diese Einflüsse des Studios.

Ihr werdet eure Waffen upgraden können und es gibt sogar ein ähnliches System, dass an das gute alte VATS erinnert. Zeit kann deutlich verlangsamt werden und erst wenn ihr euch bewegt wird die Fähigkeit etwas verkürzt. Solltet ihr dann eure Waffe zücken und euren Feinden etwas Blei ins Gesicht schleudern wollen, sinkt die Anzeige drastisch.

Ebenfalls sehr Fallout-like ist die Tatsache, dass ihr verschiedene Körperteile treffen könnt. Schießt ihr beispielsweise einem Feind ins Bein fängt diese an zu humpeln. Auch in Fallout immer dabei sind Begleiter.

In The Outer Worlds spielen diese eine fast ebenso große Rolle wie der Held selbst, wie ihr im nachfolgenden Video sehen könnt. The Outer Worlds soll noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen.