The Outlast Trials – Zusammen überleben

Die ersten beiden Teile von Outlast haben euch alleine gegen eine Horde von Jump Scares geschickt, die daraus aufgelegt waren, dass ihr der Unterwäsche- und Windelindustrie euer Geld zukommen lasst.

Jetzt hat Entwickler Red Barrels einen etwas anderen Outlast-Titel angekündigt. The Outlast Trials wird ein Coop-Titel werden, der es euch scheinbar erlaubt zusammen als Testsubjekte verschiedene Horrorszenarien zu überstehen.

The Outlast Trials ist zur Zeit des Kalten Krieges angesiedelt. Weitere Informationen sind bis dato aber noch nicht bekannt.

