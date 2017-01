The Sexy Brutale – Erscheint im April für PC und Konsolen

Den Namen Tequila Works verbindet man schnell mit Rime, dem kommenden Titel für PC, Xbox One, Nintendo Switch und PS4, doch das Unternehmen hat noch andere Eisen im Feuer.

Eben jenes Eisen hört auf den Namen The Sexy Brutale und entführt euch in ein großes Anwesen, dass sich ganz und gar dem Thema Casino verschrieben hat. Allerdings hat The Sexy Brutale so gar nichts mit Glücksspiel zutun.

In der Rolle des Priesters Lafcadio Boone erlebt ihr den gleichen Tag immer und immer wieder. Ziel ist es die Bewohner des Anwesens vor ihren Mördern zu schützen, den Angestellten. Damit nicht genug. Boone muss sich immer wieder verstecken, um die Geschichte der Bewohner zu erfahren. Zu erfahren wie sie sterben, um es letztlich zu verhindern.

Lange müsst ihr auf The Sexy Brutale nicht mehr warten, da es schon am 12. April für Xbox One, PC und PS4 erscheint.