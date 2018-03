The Sinking City – Erstes Gameplay zum Spiel

Egal welches Studio was entwickelt, es ist nie eine Reise ohne Fehler, versäumter Erfolge oder Überraschungen. Auch Frogware, die aktuell an The Sinking City arbeiten, einem von Lovecraft inspiriertem Spiel, kennt eben diese Höhen und Tiefen.

Im aktuellen Entwicklertagebuch spricht das Studio darüber wie sie merkwürdige Fehler und Bugs gefunden haben, doch auch darüber wie sie sich die nötige Hilfe besorgt haben, um die Stimmung im Spiel zu schaffen, die sie sich wünschten.

The Sinking City wird euch, wie der Name schon verrät, in eine Welt führen, in die von Wasser und typischen Lovecraft-Elementen geprägt ist. Erstmals zeigt Frogware durch das neue Entwicklertagebuch auch erstes Gameplay zum Spiel.

The Sinking City soll in diesem Jahr für Xbox One, PC und PS4 erscheinen.