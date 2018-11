The Sinking City – Frogware verbessert die Animationen

Frogware möchte mit ihrem Lovecraft-inspirierten Titel The Sinking City wirklich Eindruck hinterlassen. Schon oft hat das Studio Material zum Spiel veröffentlicht, doch war es selbst nie wirklich zufrieden mit sich selbst.

Dieser „Zustand“ sorgt dafür, dass Frogware ständig versucht ist The Sinking City zu verbessern. Von verschiedenen Bugs, die derzeit noch im Spiel zu finden sind, bis zur Animation des Helden selbst. Charles W. Reed, so der Name des Helden, ist ein Ermittler, der nach Oakmont in Massachusetts reist, um dort schreckliche Ereignisse zu untersuchen.

Was sich an den Animationen, unter anderem von Charles selbst, geändert hat, möchte Frogware mit dem nachfolgenden Video zeigen.