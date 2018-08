The Sinking City – Im Wasser lauert das Grauen

Entwickler Frogware Games möchte etwas schaffen, was bisher nur wenigen Spielen wirklich gut gelungen ist. Ein Spiel mit einer guten Portion Lovecraft darin, ohne über die Stränge zu schlagen.

Der Name dieses Spiels lautet The Sinking City und soll am 21. März 2019 auf den Markt kommen. Die Zeit bis zum Release von The Sinking City wird noch sehr langsam vergehen, doch sowohl Frogware als auch Publisher Bigben haben heute einen brandneuen Trailer zum Spiel veröffentlicht.

Der Trailer zeigt den Privatermittler Charles W. Reed, der im Massachusetts der 1920er Jahre viele überfluteten Gebiete besucht, in denen alptraumhafte Wesen auf unvorsichtige Menschen lauern. Was genau euch mit The Sinking City erwartet zeigt das folgende Video.