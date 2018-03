The Station – Entdecke eine neue Zivilisation und löse ein Geheimnis

Was passiert, wenn wir Menschen auf eine fremde Zivilisation treffen? Wie verhalten wir uns und noch viel wichtiger: wie verhalten sie sich? In The Station geht es unter anderem genau um diese Frage.

The Station, ein First-Person Mystery-Adventure, steht seit gestern zum Kauf bereit und schickt euch auf eine interessante Reise. Wie der Name schon sagt, werdet ihr an Bord einer Raumstation geschickt. Diese befindet sich im Orbit um einen fremden Planeten.

Getarnt hat sie dort die fremde und neue Zivilisation untersucht. Ohne Vorwarnung fiel das Tarnsystem aus und seit dem auch der Kontakt zur Station selbst. Eure Aufgabe wird es sein die Raumstation wieder in Betrieb zu nehmen und herauszufinden, was genau vorgefallen ist.

The Station ist für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.