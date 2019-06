The Surge 2 – Der Termin steht fest

Entwickler Deck 13 hat mit The Surge versucht SciFi mit einem Dark Souls-like Gameplay zu verbinden, mit deutlich anderen Ansätzen.

Obwohl The Surge jetzt kein „Block Buster“ ist, hat sich Deck 13 hingesetzt und unter Hochdruck an The Surge 2 gearbeitet. Jetzt gibt es endlich einen finalen Termin. Nachdem der australische Microsoft Store bereits einen Termin für The Surge 2 gelistet hat, folgt nun eine offizielle Ankündigung.

The Surge 2 wird offiziell am 24. September für Xbox One, PC und PS4 erscheinen. In The Surge 2 werdet ihr nach Jericho City reisen. Eine Reise, die gründlich schief gehen wird.

