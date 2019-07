The Surge 2 – Neues Gameplay steht bereit

Die deutsche Spieleschmiede Deck 13 möchte es mit The Surge 2 noch einmal wissen. Alles was sie aus dem ersten Teil gelernt habe, soll nun in The Surge 2 einfließen.

Bis zum Release am 24. September 2019 muss zwar noch etwas Zeit verstreichen, doch welche Fortschritte Deck 13 mit The Surge 2 gemacht hat, zeigen verschiedene Trailer. Dieses Mal hat sich IGN den zweiten Teil der Reihe geschnappt und satte 16 Minuten Gameplay veröffentlicht.

The Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für Xbox One, PS4 und PC. Falls ihr einen Blick auf den ersten Teil von The Surge werfen wollt, könnt ihr diesen aktuell im Xbox Game Pass kostenlos spielen.