The Surge – Ein tödliches Gameplay-Video

Deck 13 hat schon des Öfteren Videos rund um The Surge, ihren neuen Titel, veröffentlicht. Heute gibt es weitere vier Minuten Gameplay, dieses etwas anderen Action RPGs.

In diesen vier Minuten könnt ihr einen Vorgeschmack auf das Kampfverhalten der Feinde in The Surge erhalten und deren Vielfalt. Für The Surge hat Deck 13 bisher „nur“ Feinde gezeigt, die relativ einfach zu besiegen waren, aber es gibt auch Feinde die alles andere als leichte Beute sind. Sie werden euch jagen und relativ einfach vernichten, solltet ihr ihnen nur die kleinste Gelegenheit bieten.

Experimente mit Nanotechnologie sind unter anderem mehr als schiefgegangen und trachten euch nun in einer bisher nie dagewesenen Art nach dem Leben. The Surge erscheint 2017 für PC, Xbox One und PS4.