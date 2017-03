The Surge – Ein neuer Trailer bringt auch den Termin

Deck 13, das deutsche Entwicklerstudio hinter Spielen wie Lords of the Fallen, hat heute nicht nur einen neuen CGI-Trailer zu The Surge veröffentlicht, sondern nennt endlich auch einen Termin zum Action-RPG.

Ab dem 16. Mai könnt ihr mit The Surge in den Kampf in eine dystopische Zukunft ziehen. Eine Zukunft die so düster ist, wie man sie sich nur vorstellen kann. Bei eurem ersten Arbeitstag läuft alles schief, was schieflaufen kann.

In eurem Exoskelett stellt ihr schnell fest, dass eure Kollegen nicht mehr Herr ihrer Sinne sind und schnell müsst ihr kämpfen um zu überleben. Dazu gehört auch, dass ihr eure Exoskelett mit unterschiedlichen Teilen aufwerten müsst.

The Surge erscheint für PC, Xbox One und PS4.