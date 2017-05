The Surge – Mehr Gameplay aus deutschen Landen

Deck 13, das deutsche Entwicklerstudio hinter Spielen wie Lords of the Fallen, hat heute ein weiteres Video zu The Surge veröffentlicht. Dieses Mal darf der geneigte Gamer sogar hinter die Kulissen blicken.

Das Video zeigt erneut, was ihr mit The Surge erwarten könnt. Ein Spiel, dass in der nahen Zukunft spielt und eine sehr dystopische Weltanschauung vertritt. Auch auf das Kampfsystem darf noch ein genauerer Blick geworfen werden, denn The Surge wird einen ähnlichen Schwierigkeitsgrad aufweisen wie Lords of the Fallen.

The Surge erscheint für PC, Xbox One und PS4, bereits Mitte Mai.