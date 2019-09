The Surge 2 – Das ist der Launch Trailer

Ihr mögt die sogenannten Souls-like Titel und wartet voller Sehnsucht bereits auf den nächsten? Dann ist The Surge 2 nicht nur eine Option, sondern für viele Gamer ein Muss.

Es gab deutliche Verbesserungen zum ersten Teil und es scheint auch noch etwas brutaler geworden zu sein. Euren Kampf in The Surge 2 nehmt ihr in der Stadt Jericho City auf und müsst dort so freundlich sein, Gliedmaßen zu entfernen, von kuschelbedürftigen Feinden.

Was genau euch in The Surge 2 erwarten, dass ab dem 24. September 2019 in den Handel kommt, zeigt der nachfolgende Launch Trailer.