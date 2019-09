The Surge 2 – Das bringt die PS4 Pro Fassung mit sich

Pressemeldung – Der Release von The Surge 2 am 24. September steht schon fast vor der Tür. Höchste Zeit für Spieler sich darauf vorzubereiten, ihre Feinde mit brutaler Eleganz in ihre Einzelteile zu zerlegen – auf PlayStation4, Xbox One und PC.

Deck 13 und Focus Home Interactive geben bekannt, dass The Surge 2 sowohl auf der PlayStation 4 Pro als auch der Xbox One X 4K-Gameplay unterstützen wird. Dadurch können Spieler die grotesk-schöne Fusion von Mensch und Maschine in noch detailreicherer Pracht erleben.

Jericho City zerbricht von innen heraus: Seine Bezirke werden von Abhängigen, Banden und feindseligen Nano-Monstrositäten bevölkert. Mit einer Waffe in der Hand und einer Drohne im Schlepptau erforschen Spieler die dystopische Metropole entweder in detaillierter 4K-Auflösung bei 30fps oder flüssigen 60fps bei 1080p, sowohl auf PlayStation 4 Pro als auch Xbox One X.