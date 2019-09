The Surge 2 – Ein brandneuer Story-Trailer steht bereit

Pressemeldung – In The Surge 2 gibt es ab dem 24. September das Leben auf der Erde, wie wir es kennen, nicht mehr. Die Geschichte von Deck 13 neuesten Hardcore-Action-Rollenspiel beginnt, nachdem sich das deFrag-Nanovirus nach Abschuss einer Utopia-Rakete verbreitet hat. In Jericho City muss sich der Spieler als einsamer Krieger durch die sprichwörtliche Hölle kämpfen und eine Amnesie überwinden, um die Wahrheit über das Virus und die Stadt aufzudecken. Den Anfang dieser Geschichte zeigt der heutige Story-Trailer.

Der Trailer stellt den Helden, aber auch andere Bewohner Jericho Citys vor. Nano-Kultisten plündern für ihre mysteriösen Ziele ungehemmt die Straßen und die Regierungstruppen der A.I.D. versuchen, die Stadt gewaltsam unter Kontrolle zu halten. Währenddessen lotst Athena – ein junges Mädchen mit einer besonderen Verbindung zum Spieler – den Helden durch die Straßenzüge. Das Ziel dieser Reise ist jedoch unbekannt.

Dieses Rätsel wird von Gameplay untermauert, das die Surge-Formel verfeinert und verbessert. Neue Waffen, neue Gadgets, verbesserter Fernkampf, zusätzliche Implantate und vieles mehr sorgen für noch mehr Abwechslung. Die Abtrennung von Gliedmaßen und das Anvisieren von Körperteilen bilden noch immer das Rückgrat der Entscheidung, wie die Spieler kämpfen, Beute einsacken und ihre Ausrüstung auswählen – jetzt allerdings mit mehr Wahlmöglichkeiten als jemals zuvor.

Vorbestellungen für The Surge 2 sind ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar und enthalten das URBN-Gear-Pack mit einem neuen Rüstungsset, zwei neuen Waffen sowie weiteren kosmetischen Gegenständen und Ausrüstung. The Surge 2 erscheint am 24. September.

In The Surge 2 erwachen die Spieler nach einem rätselhaften Sturm in einem verlassenen Gefängnis, im Herzen der Stadt Jericho City. Gepanzerte Soldaten haben das Kriegsrecht durchgesetzt, Roboter laufen Amok und ein düsterer, ständig wachsender Nanosturm braut sich über der Stadt zusammen.

Um in dieser dystopischen Welt zu überleben, erkunden die Spieler die riesige, in Trümmern liegende Stadt und treten in gnadenlosen Kämpfen gegen schreckliche Gegner an, denen – mit etwas Geschick –wertvolle Ausrüstungsteile gezielt abgetrennt werden können. The Surge 2 bietet ein riesiges Waffen- und Rüstungsarsenal. Fähigkeiten, Implantate und Drohnen mit denen der Spielcharakter individuell ausgerüstet wird, um sich einer herausfordernden Welt voller verborgenen Geheimnisse zu behaupten, runden das Paket ab.

The Surge 2 Features:

Brutaler, kompromissloser Nahkampf

Tödliche Feinde und gigantische Endgegner

Trenne dem Feind die Ausrüstungsteile gezielt ab

Umfangreiche Charakterentwicklung mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten

The Surge 2, inklusive dem digitalen URBN-Gear-Pack, kann in Kürze bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Dieses Pre-Order-Paket enthält ein einzigartiges Rüstungs-Set, zwei Waffen und eine einzigartige Kampfdrohne im stylischen URBN-Design sowie ein exklusives Online-Symbol, um anderen Spielern in der Welt von The Surge 2 eine freundliche Nachricht zu hinterlassen.

Demnächst verfügbar und ebenfalls nur bei teilnehmenden Händlern erscheint die streng limitierte The Surge 2 Limited Edition für PlayStation4 und Xbox One X. Diese enthält das Spiel in einer einzigartigen Verpackung mit 3D-Effekt, einen achtseitigen Comic, ein doppelseitiges Poster und drei exklusive Lithographien.

The Surge 2 erscheint am 24. September 2019 für PlayStation 4 und Xbox One im Handel.