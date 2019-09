The Surge 2 – Ein neuer Trailer zeigt die Rüstungen

Pressemeldung – The Surge 2 lässt den Nanomaschinen-Albtraum von Jericho City am 24. September für Spieler auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC Wirklichkeit werden. Um in dieser brutalen Welt zu überleben, brauchen Spieler neue Ausrüstung – und die ikonische Abtrennmechanik von Körperteilen in The Surge 2 liefert die perfekte Möglichkeit, sich besser auszustatten.

Der neue Trailer „You Are What You Kill“ zeigt, wie jede Waffe, jedes Rüstungs- und Ausrüstungsteil anvisiert, abgetrennt und dann dem eigenen Exo-Rig hinzugefügt werden kann. Dadurch entstehen neue Builds, durch die Spieler ihre Feinde mit stetig weiter wachsender Befriedigung dem Erdboden gleich machen können.

Kämpfe in The Surge 2 sind schnell, brutal und zwingen den Spieler immer wieder dazu, Entscheidungen zu treffen. Mit neuen und tödlichen Techniken wie einem direktem Parier-System, Drohnen und zahlreichen neuen Waffentypen baut The Surge 2 alle Aspekte des Vorgängers weiter aus. Jeder Spieler kann seinen eigenen Stil finden, angefangen bei der Auswahl von Implantaten und Rüstungsset-Boni bis hin zur Entscheidung, wie Energie, Ausdauer und Munition eingesetzt werden. In Kombination mit einer komplexen Spielwelt und beeindruckenden, einzigartigen Bossen, ist The Surge 2 eine unvergleichliche Action-Rollenspiel-Erfahrung.

Vorbestellungen sind ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und den PC möglich und enthalten das URBN-Gear-Pack, das ein neues Rüstungsset, zwei neue Waffen sowie weitere kosmetische Gegenstände und Ausrüstung enthält. The Surge 2 erscheint am 24. September.