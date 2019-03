The Walking Dead – Der Trailer zur finalen Episode

Seit einer kleinen Ewigkeit warten The Walking Dead–Fans auf die nächste und letzte Episode von Clementines Geschichte. „Take us back“ ist der Name der letzten Episode und erscheint schon am 26. März 2019.

Publisher und Entwickler Skybound Games hat nun den wartenden Fans einen kleinen Vorgeschmack in Form eines kurzen Trailers gewährt. Darin können wir Clementine und AJ in einer wenig schönen Situation beobachten.

Jene unter euch, die vollkommen unbefangen an die letzte Episode von The Walking Dead machen wollen, sollten den Trailer natürlich meiden.