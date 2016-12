The Walking Dead Neuland – Der Doppelauftakt

Pressemeldung – Telltale Games und Robert Kirkmans Skybound Entertainment haben bekannt gegeben, dass The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier Episode One: ‚Ties That Bind‘ Part I und Episode Two: ‚Ties That Bind‘ Part II ab sofort zum Download bereit stehen.

Die ersten zwei von fünf Episoden von The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier sind digital für PC im Telltale Online Store, auf Steam und anderen Vertriebsplattformen, für Xbox One über den Xbox Games Store sowie auf dem PlayStation Network für PlayStation 4 erhältlich.

Die Episoden erscheinen diese Woche auch für iOS-Geräte via App Store und Android-Geräte via Google Play. Der Release für weitere Plattformen wird demnächst bekanntgegeben. Wenn die Familie alles ist, was noch übrig ist… Wie weit würdest du gehen, um sie zu beschützen? Vier Jahre nachdem die Untoten die Gesellschaft heimgesucht haben, beginnen kleine Inseln der Zivilisation aus dem Chaos aufzuerstehen. Aber zu welchem Preis? Kann den Lebenden getraut werden? In der Rolle von Javier, einem jungen Mann der entschlossen ist, seine Familie wiederzufinden, treffen Spieler auf ein junges Mädchen, das ebenfalls unvorstellbare Verluste erleiden musste. Ihr Name ist Clementine und ihr Schicksal ist mit dem von Javier verbunden. Beide erleben eine Geschichte, in der die Entscheidungen des Spielers über Leben und Tod bestimmen.

„Wir starten mit einem dramatischen neuen Einstieg in die Serie auf eine Art und Weise, die Fans und neue Spieler überraschen und faszinieren wird. Es gibt keine bessere Variante, als mit einem epischen Zweiteiler die Premiere zu feiern“, sagt Kevin Bruner, CEO und Mitbegründer Telltale Games. „Wir hoffen, dass alle Fans von The Walking Dead die Vorstellung des neuen Charakters Javier und seiner Familie gefallen wird, und dass Spieler die Clementine bereits kennen, genauso über ihr mysteriöses Auftauchen erfreut sein werden.”

In ihrem Test zur Premiere sagt IGN.com, „Die Intelligente Charakterisierung und Darstellung von Javi und seiner Familie sowie die Rückkehr von Clementine verleihen dem zum Großteil unbekanntem aber packendem Szenario Tiefgang. Ich kann es gar nicht erwarten, A New Frontier weiter zu erforschen.” „Das unerforsche Territorium fühlt sich vertraut an, ist aber gleichzeitig aufregend und neu”, so IGN weiter. GamesRadar sagt, A New Frontier „demonstriert die nachwirkende Kraft von interaktivem Geschichtenerzählen.” Der Redakteur fügt hinzu: „Das Spiel findet die richtige Balance, um alteingesessene Spieler, die bereits ihre eigene Version der Story erschaffen haben, zu belohnen und gleichzeitig neue Spieler willkommen zu heißen, die zum ersten Mal in das düstere Abenteuer einsteigen.” Game Informer sagt, dass die zweiteilige Premiere „schokierende Todesfälle, Verrat und SekundenEntscheidungen, die Zweifel nach sich ziehen.” „Alles führt zu einem unfassbaren Cliffhanger und ich kann es gar nicht erwahrten zu erfahren, wie es weiter geht”, schließt Game Informer ab.

Ab Februar wird die Staffel auch als ‚Season Pass Disc‘ für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen, die neben den ersten beiden Episoden auch Zugang zu den kommenden Folgen der dritten Staffel enthält, sobald diese zum Download verfügbar sein werden.