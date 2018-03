The Witcher – Netflix Serie bekommt Script für die Pilotfolge

Noch bevor The Witcher die von allen geliebte Videospielreihe war, ist es ein Buch gewesen und ist es natürlich immer noch. Jetzt soll Hexer Geralt auch in Form einer Serie Netflix erobern.

Nachdem bereits bekannt war, dass es eine Serie zu The Witcher geben wird, ist es still darum geworden. Jetzt hat sich Lauren S. Hissrich via Twitter zu Wort gemeldet und bekanntgegeben, dass die Pilotfolge von The Witcher ein fertiges Script hat.

Das Script wird jetzt den Bossen von Netflix vorgelegt. Bis dahin heißt es abwarten und Hexerwerk vollbringen. Lauren S. Hissrich hat bereits an Netflix-Serien wie The Defenders oder Daredevil gearbeitet. Bleibt zu hoffen, dass die Serie eine ähnliche Qualität haben wird, wie die Spiele.

#TheWitcher pilot is out for notes, and I’m out for the weekend to spend some time with my kids. See you bright and early on Monday! pic.twitter.com/qjAr5reRgB

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) February 24, 2018