The Witness – PS4 nur in 900p, Xbox One mit 1080p

In der Vergangenheit war und ist es oft so, dass die Xbox One-Version eines Spiels meist in 900p läuft, während man auf der PS4 die üblichen 1080p darstellt. Im Fall von The Witness ist dieses Bild dieses Mal genau andersherum.

Während The Witness auf der PS4 in 900p läuft, sind es auf der Xbox One satte 1080p. Hinzu kommt, dass auf der PS4 nur 2x MSAA genutzt wird, während es auf der Xbox One 4x MSAA sind – was deutlich sanftere Kanten mit sich bringt. Auch bei der Speichergröße gibt es Unterschiede.

The Witness verlangt auf der PS4 mindestens acht Gigabyte, auf der Xbox One sind es nur vier Gigabyte. Einen Unterschied, und Vorteil hat die PS4-Fassung dann aber doch: The Witness läuft auf Sonys Konsole mit 60 Bildern pro Sekunde, auf der Xbox One sind es lediglich 30 Frames.

Für The Witness dürfte es wiederum wenig schlimm sein, da das Spiel von Rätseln lebt und keine schnellen Reaktionen eines Shooters verlangt.

Oculus Rift Price: EUR 699,00 (0 customer reviews) 2 used & new available from EUR 699,00

Quelle