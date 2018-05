The Wolf Among Us 2 – Release verschoben

Eines der erfolgreichsten Spiele aus dem Hause Telltale Games ist ohne Frage The Wolf Among Us. Nachdem es viel zu lange still um die Reihe war, hat das Entwicklerstudio letztes Jahr The Wolf Among Us 2 angekündigt, das noch 2018 erscheinen sollte.

Dieser Plan wird leider nicht mehr in die Tat umgesetzt werden. Via Twitter hat Telltale Games nun bestätigt, dass The Wolf Among Us 2 erst 2019 auf den Markt kommen wird. Zur Verschiebung selbst schrieb das Unternehmen:

„Wir möchten neue Wege finden, um unsere Geschichten zu erzählen. Die zusätzliche Zeit erlaubt uns nicht nur auf eine bessere Qualität zu achten, sondern auch zu experimentieren, um so etwas wirklich Besonderes zu entwickeln.“

„Letztlich ist unser Ziel, ein Spiel zu veröffentlichen, dass der Leidenschaft gerecht wird, die ihr für The Wolf Among Us gezeigt habt. Die zusätzlichen Monate werden uns die Zeit geben, unser Bestes zu geben. Wir freuen uns sehr, wie das Spiel fortschreitet und wir können es kaum abwarten weiterzumachen.“

Wann genau The Wolf Among Us 2 im nächsten Jahr erscheinen wird, ist leider noch unklar.