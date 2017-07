The Wolf Among Us 2 – Telltale zerstört Hoffnung

The Wolf Among Us hat eine sehr geniale Geschichte von Verrat, Misstrauen und Menschlichkeit erzählt, verpackt in einer Welt voller Märchen und Mythen. Wer das Spiel aber gespielt hat, wird auch wissen, dass es mit einem Cliffhanger geendet hat.

Nachdem es dann noch kürzlich Gerüchte gab, die besagten, dass ein zweiter Teil zu The Wolf Among Us sehr wahrscheinlich ist, schlugen die Herzen der Fans schneller und höher. Jetzt aber hat uns die bittere Realität eingeholt, wie der böse Wolf das Rotkäppchen.

Entwickler Telltale hat sich nun zu den Gerüchten um einen zweiten Teil von The Wolf Among Us und Borderlands geäußert. Offiziell heißt es: „Wir werden immer wieder gebeten etwas Einsicht in die Geheimnisse zum Ende von TWAU zu geben. Was ich immer schon einmal zugeben wollte ist, dass wir eine klare Antwort zur Frage wer was war haben, haben wir aber uns auch geeinigt es geheim zu halten, damit die Fans es für sich selbst entscheiden können. Es macht Spaß all diese Theorien zu sehen. Sollten wir jemals in die Welt der Fables und The Wolf Among Us zurückkehren, dann haben wir uns bereits darauf geeinigt, dass wir nicht diese Geschichte aufgreifen würden, es würde ein Geheimnis bleiben.“

Das klingt nicht so, als wäre ein zweiter Teil zu The Wolf Among Us in absehbarer Zukunft auf der Agenda von Telltale zu finden. Wie sieht es denn mit Borderlands aus? Auch hier gibt es wenig gute Neuigkeiten:

„Obwohl wir derzeit keine Pläne haben, um die Geschichte von der Telltale-Seite fortzuführen, wissen wir, dass unsere Freunde bei Gearbox und 2K an etwas Neuem im Borderlands-Universum arbeiten. Wir wissen auch, dass, sollte etwas mit Rhys, Fiona und der Gang passieren, der Ball auf ihrer Spielseite ist. Wir sind große Freunde von Borderlands und hoffen, dass Tales nicht das letzte Mal war, dass wir diese Charaktere gesehen haben.“

Gearbox wichtigste Marke aktuell ist Borderlands – es kann davon ausgegangen werden, dass sie die Arbeiten daran nicht einstellen werden, sondern vielmehr ausdehnen.

Quelle