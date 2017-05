Thief 5 – Eidos dementiert neues Spiel

Erst kürzlich hat Straight Up Films erklärt, dass das Unternehmen an einem Film rund um Thief arbeitet und zeitgleich das Eidos Montreal an einem neuen Thief arbeitet. Allerdings scheint dieser Traum ausgeträumt zu sein.

David Anfossi, Studio Head von Edios Montreal, hat nun via Twitter Stellung zu diesem Statement von Straight Up Films bezogen und dort Folgendes geschrieben: „Angeblicht entwickeln wir Thief 5. Jetzt haben wir wenigstens einen Titel, jetzt brauchen wir nur noch ein Team, ein Budget… vergesst es!“

Zur Verfilmung von Thief hat Anfossi allerdings keine Stellung bezogen, was zumindest andeutet, dass es nach wie vor eine Verfilmung des Spiels geben wird.

Apparently we’re developing Thief 5 game! So now we have a title… We just have to build a team,a budget… Forget it! @EidosMontreal pic.twitter.com/suiAgcK7sU

— David Anfossi (@DavidAnfossi) May 15, 2017