This Is The Police – Im März auch für Konsolen erhältlich

Es ist soweit: die Exklusivität für This Is The Police auf dem PC ist beendet. Jetzt ist das Spiel auch für Xbox One und PS4 unterwegs, wie heute bestätigt wurde.

Ab dem 22. März 2017 könnt ihr auch via Xbox One oder PS4 dem Verbrechen auf die Spur gehen. Inmitten einer Stadt, die dem Abgrund entgegen driftet, schlüpfst du in die Rolle von Polizeichef Jack Boyd und darfst dich mit der hässlichen Fratze von Freeburg rumschlagen. Erlebe eine fesselnde Geschichte rund um Korruption, Verbrechen und Intrigen.

Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen – This Is the Police dreht sich ganz um die düstere Geschichte von Jack Boyd und wie Du sie bestreitest. Was auch immer du entscheidest, es beeinflußt dein Spiel – und Jacks Schicksal.

This Is the Police ist auf PC, Mac und Linux verfügbar, ab dem 22. März 2017 ebenfalls auf Playstation 4 und Xbox One.