Titanfall 2 – Hat den Goldstatus erreicht

Titanfall 2 macht Vieles anders als Respawn Entertainment es mit dem ersten Teil machte. Titanfall 2 hat eine echte Kampagne, anders als es in Titanfall der Fall war, in dem man kleine Aufgaben erfüllen konnte, die faktisch keine Story-tiefe besaßen. Zudem wird Titanfall 2 erstmals für PS4 erscheinen, was auch ein Novum für die Franchise ist.

All dies kann Ende Oktober selbst getestet werden, denn Vince Zampella verriet nun via Twitter, dass Titanfall 2 den Goldstatus erreicht hat. Das bedeutet, dass sich das Spiel auf dem Weg ins Presswerk befindet und fristgerecht ausgeliefert werden kann.