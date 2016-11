Titanfall 2 – Kostenlos den Multiplayer-Modus testen

Respawn Entertainment und Electronic Arts machen den Fans von Titanfall 2 schon vor Weihnachten ein Geschenk. Die Spieler erwartet ein kostenloses Wochenende voller aufregender Multiplayer-Schlachten, in der exklusiven und kostenlosen Trial-Version vom Titanfall 2.

Die Trial beginnt für EA Access– und Origin Access-Mitglieder am 30. November und ist für alle anderen Spieler ab dem 2. Dezember auf Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC verfügbar. Trial-Spieler werden den kompletten Multiplayer von Titanfall erleben. Käufer der Vollversion können ihre Multiplayer-Fortschritte speichern und übernehmen.

Titanfall 2 ist für den diesjährigen Game of the Year-Award bei den Game Awards nominiert. Der Sieger wird am 1. Dezember bekannt gegeben. Der Multiplayer von Titanfall 2 baut auf dem dynamischen Gameplay mit Piloten und Titans des ersten Teils auf und bietet vielfältige Modi, Karten und Waffen. Bei seinem Singleplayer-Debüt erweitert das Team von Respawn das FPS-Genre mit einer sorgfältig konstruierten Kampagne voller Innovationen, frischer Ideen und raffinierter Design-Elemente.

Sämtliche Inhalte für Titanfall 2, die nach der Veröffentlichung des Spiels erscheinen, werden für alle Spieler vollständig kostenfrei sein. Startschuss ist der 30. November mit der Veröffentlichung von Angel City’s Most Wanted. Neben der vollständig überarbeiteten Angel City-Karte aus Titanfall enthält der erste DLC weitere Gratisinhalte, wie die Wingman Elite-Pistole, sechs neue Titan-Kits und eine brandneue Piloten-Exekution. Angel City’s Most Wanted gibt Spielern außerdem die Möglichkeit Pilot und Titan mit Tarnungen, Nose Arts, Kriegslackierungen und mehr, einen einzigartigen Look zu verleihen.

Vorbesteller von Titanfall 2 erhalten bereits am 30. November Zugriff auf die Angel City-Karte, alle anderen Spieler können am 3. Dezember loslegen.

