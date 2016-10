Tomb Raider – Name des neuen Teils bereit bekannt?

Namen sind Schall und Rauch, so heißt es zumindest. Für Spiele eher weniger, denn man möchte ja wissen, welchen Teil man derzeit auf seinem Wunschzettel verewigt hat oder woran Studio-XY derzeit werkelt. Im Fall von Square Enix könnte es bereits ein brandneues Tomb Raider sein.

Stellt euch folgendes Szenario vor: ihr sitzt im Bus oder in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit oder bereits auf dem Heimweg und jemand setzt sich neben euch. So weit so gewöhnlich. Wie es ebenso ist, heutzutage, holt besagter Jemand seinen Laptop raus und begingt noch etwas zu arbeiten. Da der Mensch nun einmal neugierig ist, wirft man einen Blick auf den Bildschirm und sieht plötzlich einen Namen den es zumindest in der Gaming-Welt so noch nicht gab.

So ist es nun eben in Montreal geschehen. Dort ergatterte ein Gamer einen Blick auf einen Bildschirm, der den Namen: Shadow of the Tomb Raider präsentierte. Theoretisch könnte man nun meinen, dass doch Crystal Dynamics verantwortlich für die Tomb Raider-Serie ist, doch es gibt bereits Gerüchte, wonach das in Montreal ansässige Studio Edios für den neuesten Teil der Reihe zuständig ist.

Natürlich gibt es von besagtem Bildschirm noch das nötige verschwommene Bild, das bei solchen Gerüchten nicht fehlen darf. Das ein neues Tomb Raider erscheinen wird, ist wohl eine sichere Wette. Allerdings ist es noch fraglich, ob der Name final ist oder in wie weit es ein „vollwertiges“ Spiel für die Konsolen und PC ist.