Torment: Tides of Numenera – Termin für Konsolenversion steht fest

Torment: Tides of Numenera ist auf dem PC schon ein „alter“ Hut. Dort ist es bereits im Januar 2016 erschienen. Im Februar 2017 kommt es endlich auch für die Konsolen raus.

Torment: Tides of Numenera, ein klassisches RPG aus der Vogelperspektive, schickt euch eine Milliarde Jahre in die Zukunft. Entwickelt und geschaffen von der Pen and Paper-Größe Monty Cook habt ihr tausende von Entscheidungen zu treffen, die das Spiel für jeden komplett anders gestalten werden.

Für den Release hat sich Entwickler inXile Entertainment den 28. Februar 2017 ausgesucht, um dieses cRPG zu veröffentlichen. Wer Torment: Tides of Numenera vorbestellen kann, hat jetzt die Möglichkeit dazu sich das Spiel für Xbox One und PS4 zu sichern. Welche Vorbestellerinhalte auf euch warten verrät das nachfolgende Video:

