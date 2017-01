Troll and I – Ein weiterer Trailer erwartet euch

Troll and I von Maximum Games soll bereits am 24. März 2017 in den Handel kommen und dabei eine einzigartige Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die in die Welt der Mythen und Legenden gehört.

Entwickler Spiral House veröffentlichte heute einen neuen Story Trailer rund um Troll and I und lässt euch einen Blick auf das kommende Spiel werfen. Troll and I erzählt nicht nur die Geschichte eines jungen Mannes namens Otto, sondern berichtet über die Abenteuer, die er zusammen mit einem legendären Troll erlebt.

Troll and I erscheint für Xbox One, PC und PS4.