Troll and I – Ein etwas anderes Action Adventure

Immer wieder gibt es Spiele, von denen man gar nicht viel gehört hat, oder die einfach untergegangen sind, während große Publisher ihre Titel bewerben. Troll and I könnte einer solcher Titel gewesen sein und doch scheint sich ein richtig gutes Spiel dahin zu verbergen.

Publisher Maximum Games und Entwickler Spiral House haben heute verlauten lassen, dass Troll and I, ein Action Adventure, am 24. März 2017 für Xbox One, PC und PS4 erscheinen wird.

Troll and I bedient sich der vielen mystischen Erzählung aus Skandinavien und versetzt euch in die Rolle von Otto, der in einem kleinen Dorf lebt. Otto wird auf ein Wesen treffen, dass er sonst nur aus Sagen und Erzählungen kennt und schon bald wird zwischen ihnen eine starke Freundschaft entstehen.

Passend zur Ankündigung des Release-Termins gibt es zudem einen brandneuen Trailer zu Troll and I.