Two Point Hospital – Endlich gibt es einen neuen Termin

Pressemeldung – SEGA Europe Ltd und Two Point Studios freuen sich, bestätigen zu können, dass die von Kritikern gelobte Management-Simulation Two Point Hospital am 25. Februar 2020 auf Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein wird.

Two Point Hospital ist zudem ab sofort auf PlayStation 4 und Xbox One digital vorbestellbar, auf Nintendo Switch ist dies in Kürze möglich. Wer mehr erfahren will, der kann sich heute einen neuen Trailer ansehen.

Beim Aufbau eines erfolgreichen Gesundheitsimperiums in Two Point County wird man erfolgreich, indem man seine Krankenhäuser anpasst, ungewöhnliche Krankheiten erforscht (119 an der Zahl!), Patienten heilt und Personal ausbildet. Bei der Markteinführung erscheint Two Point Hospital auf Konsolen gleich mit den ersten beiden von Kritikern gefeierten Erweiterungen Bigfoot“ und Pebberley Island“, die den Spielern insgesamt 21 Regionen zur Verfügung stellen.

Um das beste Spielerlebnis auf allen Plattformen zu gewährleisten, haben die Two Point Studios das PC-Steuerungssystem für Konsolenspieler überarbeitet, welches dann ein reibungsloses Erlebnis sowohl für unterwegs als auch auf der Couch garantiert.