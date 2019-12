Ubisoft – Lässt die Rainbow Six-Macher an einem neuen Projekt arbeiten

Ubisoft hat so viele Teams und Studios unter der eigenen Haube, dass sie selbige auf verschiedene Titel ansetzten. Auch Rainbow Six ist da keine Ausnahme.

Die Damen und Herren, die für Rainbow Six Siege verantwortlich sind, haben nun eine neue Aufgabe durch Ubisoft bekommen. In einem Video von Ubisoft haben sich jetzt Creative Director Xavier Marquis und Brand Director Alexandre Remy angekündigt, dass das Team jetzt weiterziehen wird.

Das Kernteam wird an einem neuen und unangekündigten Titel arbeiten. Ob es sich dabei wieder um Rainbow Six handelt ist unklar. Allerdings ist das nicht das Ende von Rainbow Six Siege, denn auch daran wird in Zukunft weitergearbeitet werden.