Ubisoft muss gleich drei Spiele verschieben

Ubisoft hat diverse Spiele in Arbeit. Darunter Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine oder Gods & Monsters.

Falls ihr euch bereits auf diese Titel gefreut haben solltet, dann gibt es einmal mehr eine unschöne Nachricht. Wie Ubisoft jetzt verkündet hat, werden eben diese Spiele nicht ihren ursprünglichen Termin halten können.

Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods and Monsters wurden auf das nächste Fiskaljahr verschoben, das ab dem 01. April 2020 anfängt und im März 2021 endet. Genauere Termine nannte das französische Unternehmen bisher leider nicht.

