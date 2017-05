Ubisoft – Teasert neues Far Cry 3-Projekt an?

Manchmal ist es schwer die Vergangenheit hinter sich zu lassen und manchmal schafft man es gar nicht – wie Ubisoft wohl im Fall von Far Cry 3.

Auf der Facebook-Seite des Unternehmens wurde nun ein Bild der Insel aus Far Cry 3 gepostet, darunter mit einem Schädel – was dem Ganzen einen satten Piratenlook verpasst. In Französisch schrieb Ubisoft darunter: „Eine Insel, die wir nie wirklich verlassen haben.“

Es wurde bereits oft gemunkelt, dass es einen direkten Nachfolger zur Story von Far Cry 3 geben soll. Anders als andere Teile der Reihe, die zwar alle eine Nummer tragen, sind es immer eigenständige Geschichten an anderen Orten gewesen. Wird uns noch vor der E3 2017 eine Ankündigung bezüglich Far Cry 3 erwarten?

Allerdings wäre auch nur eine Remastered-Version von Far Cry 3 möglich, wie es heutzutage ja nicht unüblich ist.