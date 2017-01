Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – Capcom verrät Xbox One und Steam-Termin

Capcom hat Fans der Marvel vs. Capcom-Reihe nun den Gefallen getan und verraten, wann Ultimate Marvel vs. Capcom 3 erscheinen wird – digital als auch als Retail-Fassung.

Ab dem 07. März erscheint Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für Xbox One und Steam, wie Capcom nun verriet. Am gleichen Tag wird es noch limitiere Auflagen für Xbox One und PS4 geben, die zusätzlich noch einen exklusiven Comic enthalten werden.

Das Comic könnt ihr nur in der Limited Edition finden und dürfte damit einen großen Sammlerwert besitzen. Zeitgleich ist die Version für Sammler noch mit einem anderen Cover versehen.