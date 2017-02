Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – Jetzt für Xbox One vorbestellen

Auf der Xbox 360 und PS3, sowie einigen Handheld-Versionen, ist Ultimate Marvel vs. Capcom 3 bereits ein alter Hut. Im März kommt Ultimate Marvel vs. Capcom 3 aber auch auf die Xbox One und PS4, wie Capcom bereits bestätigte.

Ab sofort könnt ihr Ultimate Marvel vs. Capcom 3 jetzt auch vorbestellen, um dann den Release im März nicht zu verpassen. Für 24,99 Euro bekommt ihr dann das rund 4,5 Gigabyte große Beat em Up auf die Xbox One geliefert.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 enthält dabei alle je veröffentlichten Addons und Erweiterungen und wird mit 1080p und 60 Bildern pro Sekunde über eure Bildschirme „flackern“.