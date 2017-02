Ultimate Marvel vs. Capcom 3 – Termin wurde nun bestätigt

Nachdem Capcom bereits angekündigt hat, dass Ultimate Marvel vs. Capcom 3 für PC und Xbox One erscheinen wird, fragte sich die Welt der Gamer und Fans, wann es endlich soweit sein wird. Jetzt gibt es endlich die Antwort darauf.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 wird am 07. März als Download für PC und Xbox One, zum Preis von 24,99 Euro. Natürlich wird die Xbox One und PC-Version alle bisherigen DLCs, in Form von Charakteren und anderen Erweiterungen, beinhalten.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 kann auf der Xbox One bereits vorbestellt werden.