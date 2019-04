Vampire The Masquerade Bloodlines 2 – Neue Informationen veröffentlicht

Pressemeldung – Paradox Interactive veröffentlicht heute weitere Details zu den Thinbloods und deren Fähigkeiten in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Im kommenden Action-Rollenspiel schlüpfen Spieler in die Rolle eines gerade verwandelten Thinblood. Als Vampir zweiter Klasse stehen diese Kreaturen der Nacht deutlich unter den großen Clans und deren mächtigen Fähigkeiten.

Im Fortschritt der Geschichte können sie sich jedoch eventuell einer dieser mächtigen Vereinigungen anschließen. Die vollblütigen Vertreter ihrer Art und ihre Clan-Strukturen werden in den kommenden Wochen näher beleuchtet. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint für PlayStation 4, die Xbox One Gerätefamilie sowie PC.

Thinbloods sind eine schwächere, jüngere Form der bekannten Vampire, die sich in einem konstanten Kampf ums Überleben in der World of Darkness ausgesetzt sehen. Obwohl sie oft von ihren vollblütgen Verwandten als Bürger zweiter Klasse behandelt werden, zeigt sich die Elite Seattles erstaunlich tolerant gegenüber den Thinbloods. Gerade im Angesicht der Tatsache, dass Seattle erst kürzlich unter die Herrschaft der Camarilla fiel, bietet die Stadt Thinbloods gute Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der vampirischen Gesellschaft. Dennoch wird ihnen selten der selbe Respekt entgegengebracht, wie ihn vollwertige Mitglieder der etablierten Clans genießen.

Zu Beginn des Spiels wählen Spieler eine von drei Thinblood-Disziplinen Chirpoteran, Mentalism oder Nebulation, die ihre Fähigkeiten zu Beginn bestimmen. Die Disziplinen basieren auf der bekannten Pen&Paper-Vorlage und verleihen den Vampiren einzigartige Kampf- und Fortbewegungsfähigkeiten, die während des Spielfortschritts ausgebaut werden können.

Chiropteran – eine mächtige Affinität zu Fledermäusen Glide – Das Gleiten reduziert das Körpergewicht des Anwenders massiv und erlaubt es dem Vampir so, entfernte Orte zu erreichen, von oben auf Opfer herabzustoßen oder sie aus der Luft mit anderen Fähigkeiten zu attackieren. Bat Swarm – die zweite aktive Fähigkeit des Chiropteran ermöglicht das Heraufbeschwören eines kleinen Fledermausschwarms, um Gegner anzufallen und sie so temporär abzulenken. Die Beschwörung kann weiter verbessert werden, bis sie einen wahren Sturm lederner Schwingen auf die Feinde des Vampirs entfesselt.

– eine mächtige Affinität zu Fledermäusen Mentalism – Telekinese-Fähigkeit Pull – Durch die geistige Kraft können Objekte manipuliert werden – von Schaltern bis Waffen in den Händen der Feinde, nichts ist vor dieser Fähigkeit sicher. Levitate – Dank der zweiten aktiven Fähigkeit der Mentalisten können sie ihre Gegner in der Luft schweben lassen. Wahre Meister können so alles und jeden in ihrer Umgebung wie Puppen durch die Luft schleudern.

Nebulation – der Nebel des Graunes! Mist Shroud – Das Böse lauert im Nebel. In eine magische Nebelwolke gehüllt erlaubt es diese Fähigkeit, sich an Gegnern vorbei zu schleichen oder sogar, sie aus dem Nebel heraus zu attackieren. Envelop – erschafft einen blendenden, giftigen Nebel, der die Lungen und Augen der Gegner füllt.

– Telekinese-Fähigkeit

Ähnlich den Thinbloods verfügt jeder der fünf Clans über einzigartige Fähigkeiten, Upgrade-Möglichkeiten und mehr, die es Spielern erlauben werden, die World of Darkness in Seattle jeweils auf anderen Wegen zu erkunden.