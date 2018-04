Vampry – Ein brandneuer Trailer aus den Schatten

Pressemeldung – Focus Home Interactive und DONTNOD Entertainment veröffentlichen einen neuen Storytrailer für das kommende Action-Rollenspiel Vampyr.

Zu den Klängen von “Don’t fear the reaper” wirft der neue Trailer einen Blick auf den Protagonisten Jonathan Reid, der als frisch-verwandelter Vampir seinen Platz in einer Schattengesellschaft finden muss. Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für PlayStation4, Xbox One, dem All-in-One Entertainment System von Microsoft und PC im Handel.

Vampyr entführt die Spieler ins London des Jahres 1918 und lässt sie in die Rolle Dr. Jonathan Reids schlüpfen, der gegen seinen Willen in einen Vampir verwandelt wurde. Der begnadete Arzt und Überlebender des Ersten Weltkrieges findet sich in einer düsteren neuen Welt wieder, die von übernatürlichen Kreaturen und sinisteren Geheimgesellschaften bevölkert wird.

Als neugeborener Vampir, gequält durch einen unbändigen Durst nach frischem Blut, versucht Reid, sein neues Wesen so gut es geht zu verstehen. Doch zwischen uralten Gesellschaften, mysteriösen Morden und einer bevorstehenden Vampirjagd werden seine Erfahrungen als Arzt und Wissenschaftler wie nie zuvor in Frage gestellt. Auf der Suche nach dem Grund seiner Verwandlung und dem dafür verantwortlichen Vampir, arbeitet Dr. Reid weiterhin daran, ein Heilmittel gegen die grassierende Spanische Grippe zu finden – und wird dabei mit der Natur eines Vampirs und seinem Blutdurst konfrontiert.

Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für PlayStation4, Xbox One and PC.