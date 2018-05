Vampyr – Das Monster in dir

Entwickler Dontnod wird mit Vampyr eure moralischen Vorstellungen auf die Probe stellen. In der Rolle von Dr. Jonathan Reid, einem frisch verwandelten Vampir, habt ihr als Arzt geschworen Leben zu retten und zu schützen, doch als Vampir braucht ihr das Blut eben jener Menschen.

Im neuesten Trailer zu Vampyr wird das Dilemma von Dr. Jonathan Reid erneut vorgestellt. Denn um stärkere und neue Fähigkeiten als Vampir zu erlangen müsst ihr euch nähren. Die meisten Erfahrungspunkte werdet ihr nicht durch das Kämpfen erhalten, sondern durch das Nähren an Passanten.

Vampyr - [Xbox One] Price: EUR 54,99 (0 customer reviews) 1 used & new available from EUR 54,99

Egal was ihr aber macht, jeder NPC, der in Vampyr euren Blutdurst stillen wird, bleibt danach verloren und kann so eventuell keine positiven Auswirkungen auf die Stadt selbst mehr haben. Vampyr erscheint am 05. Juni für Xbox One, PC und PS4.