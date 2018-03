Vampyr – Keine Tiergestalten für den Doktor

Entwickler Dontnod geht das Thema Vampire etwas anders an. Nicht länger nur ein Mythos, der kein Spiegelbild hat und sich in eine Fledermaus verwandeln kann. In Vampyr verschwimmen Wissenschaft und Mythos.

In der Rolle von Dr. Jonathan Reid, ein Arzt und Wissenschaft, geht ihr das Thema Vampirismus anders an. So werdet ihr euch in Vampyr weder in eine Fledermaus oder ein anderes Tier verwandeln können. Auch ein Spiegelbild ist vorhanden. Fotos? Kein Problem, nur lächeln sollte Dr. Reid vermeiden.

Nur einen Mythos hat sich Dontnod für Vampyr aufbewahrt: ihr könnt erst dann ein Haus betreten, wenn ihr dazu aufgefordert werdet. Zu den restlichen „Kräften“ sagt das Studio:

„Wenn ihr euch einfach in Nebel, eine Fledermaus oder einen Wolf verwandeln könntet, wären wir zu sehr im Bereich Fantasy. Diesen Teil des klassischen Mythos haben wir verworfen.“

Vampyr erscheint am 05. Juni für PC und Konsolen.