Vampyr – Neue Infos zum Kampfsystem

London im Jahre 1918. Eine Stadt am Abgrund. Menschen werden Krank, die Spanische Grippe greift um sich und tötet Menschen zu tausenden. Angst greift um sich, denn man weiß nicht genau wie die Krankheit sich verbreitet und ob man nicht selbst bald der Nächste ist. In dieser Zeit, beschäftigt Jonathan Reid, Held des Spiels Vampyr, ein ganz anderes Problem. Er ist ein Vampir und als Arzt versucht er dieses Problem wie eine Krankheit anzugehen.

Entwickelt von Dontnod, soll Vampyr euch nicht nur in eine moralische Zwickmühle führen, sondern ihr müsst auch als Unsterblicher um euer Überleben kämpfen. Jonathan sieht sich vielen Gefahren gegenübergestellt: andere Vampire und Vampirjäger, die ihm stets nach seinem untoten „Leben“ trachten.

Um sich solchen Gefahren zu stellen bedarf es natürlich ein Kampfsystem, das sich ins Spiel perfekt einfügt. Philippe Moreau, Game Director von Vampyr, hat sich zu eben diesem System auf der Website des Spiels geäußert und schrieb dort:

„Bewaffnet mit einer Vielzahl von normalen Nahkampf- und Fernkampfwaffen, müsst ihr Gegner angreifen und ihnen ausweichen, um das Blut-Meter von Jonathan zu füllen. Damit könnt ihr dann kraftvolle Vampirangriffe ausführen. Vom Pfählen eurer Feinde, die das Blut eurer Feinde aus der Ferne aufnehmen, wird sich sein Blut-Meter stetig auffüllen, und seine Vampir-Seite wird die menschliche Seite immer mehr verdrängen, damit sind dann zerstörerische Fähigkeiten nutzbar, gegen alle die sich ihm in den Weg stellen.“

Weiter sagte er: „Ein nicht-linearer Skill-Tree wird durch Erfahrung erweitert, und bietet Zugang zu noch mächtigeren Angriffen und Fähigkeiten. Jonathan kann diese Fähigkeiten in seiner ganz eigenen Abfolge ausrüsten, was es erlaubt einen ganz eigenen Spielstil zu entwickeln. Spielt Aggressiv, um größeren Schaden zuzufügen oder geht auf Sicherheit und Kontrolliert Menschen, um eure Feinde so in Schach zu halten.“

„Skills können in zwei verschiedenen Arten entwickelt werden. Beispielsweise der Skill „Spring“: eine Fähigkeit die es euch erlaubt sofort auf einen Feind zuzustürzen, kann so entwickelt werden, dass sie einen Flächenschaden verursacht, oder kurzzeitige Unverwundbarkeit. Ihr habt die Wahl.“

Natürlich ist auch der Schwierigkeitsgrad entscheidend, dazu sagte Moreau: „Die Schwierigkeit kann von den Taten des Spielers abhängen. Sich von Zivilisten zu ernähren (Blut trinken) bietet einen großen XP-Boost, was den Kampf erleichtert, allerdings gibt es auch eine negative Auswirkung: Es wird auf den Straßen gefährlicher, die Geschichte verändert sich dadurch und es hat Auswirkungen auf andere Zivilisten. Kämpfe sind aber nicht der einzige Weg für Doktor Reid – er kann seine Beute heimlich verfolgen oder mit seiner erhöhten Geschwindigkeit und Agilität Kämpfe komplett umgehen.“

„Die Spieler müssen prüfen und entscheiden wer Jonathans nächste Mahlzeit wird, und wen sie verschonen. Jonathans Impulse werden immer gegen eine menschliche Seite wirken.“

Vampyr erscheint im nächsten Jahr für PC und Konsolen.

[amazon box=”B012TBHY3S”]