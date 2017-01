Vector 32 – Atemberaubende Rennen auf dem Mars

In der Zukunft hat es die Menschheit geschafft den Mars erfolgreich zu terraformen, also die Atmosphäre so umzuformen, dass Menschen dort langfristig leben können. Was also macht man auf einer „neuen“ Welt? Genau, man fliegt Rennen.

Vector 36 ist ein neues Spiel, dass sich zwar in die Zukunft begibt, dabei aber den physikalischen Gesetzen treu bleibt. Ihr fliegt einen „Skimmer“, ein flugfähiges Gerät, dass am ehesten mit einer Hovercraft vergleichbar ist.

Basierend auf der Unity soll Vector 36 vorerst für PC und Oculus Rift erscheinen, später dann auch für Xbox One – einen Termin gibt es dafür aber bisher noch nicht. Einen ersten Trailer findet ihr natürlich an üblicher Stelle: